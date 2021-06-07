В России заявили о готовности к проблемам в работе «Северного потока — 2»

Российские власти и компания-оператор «Северного потока — 2» готовы к возможным проблемам при эксплуатации трубопровода. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов сотрудникам канала «Россия 1» на Петербургском международном экономическом форуме.
Речь шла о трудностях, которые могут возникнуть из-за действий западных стран.
Я думаю, что и мы, и компания-оператор — это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии — к этому готовы, — подчеркнул постпред.
Накануне завершились работы по укладке первой нитки российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили представители компании Nord Stream 2 — оператора проекта. Таким образом, компания подтвердила слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Глава Белого дома Джо Байден не стал вводить санкции против оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG. В Вашингтоне объяснили такое решение национальными интересами. Тем не менее конгрессмен Фред Келлер внёс в конгресс законопроект, который сможет восстановить санкции против проекта, если будет принят.