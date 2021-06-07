В России заявили о готовности к проблемам в работе «Северного потока — 2»

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Глава Минцифры Максут Шадаев и депутат Госдумы Александр Хинштейн задумались об ограничении работы зарубежных сервисов такси в России. Власти видят рост экспансионистских действий со стороны других государств в этом сегменте, отметил Хинштейн на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Несмотря на свободу рынка, государство должно в первую очередь поддерживать своих разработчиков, производителей, свою отрасль, — сказал депутат. Парламентарий уточнил, что речь идёт именно о китайских сервисах. Он считает, что...