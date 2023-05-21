В России заявили, что наступление ВСУ «накрывается медным тазом» Военэкcперт Дандыкин: Россия с успехом уничтожает западное вооружение на Украине

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украина собрала «все, что дали», а российская армия смогла ударить по этому вооружению, заявил NEWS.ru военный аналитик Василий Дандыкин. Он отметил, что ВС РФ атакуют склады боеприпасов, американские ракетные комплексы и танки. Вследствие этого эксперт полагает, что контрнаступление ВСУ «уже накрывается медным тазом».

Уже несколько дней проходит операция по уничтожению поставленного на Украину западного вооружения. Наносятся ракетные удары с воздуха и моря по скоплению танков, складам боеприпасов. Успехи очевидны. Американские зенитно-ракетный комплексы Patriot новейшей модификации на справились с нашим «Кинжалом». Их так называемое контрнаступление уже накрывается медным тазом, — сделал вывод аналитик.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские Харьков и Одесса войдут в состав России после ответного удара Москвы на контрнаступление ВСУ. Такой поворот событий он назвал возможным на фоне того, что «украинцы истратили свои последние людские и военно-технические резервы».

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.