В России завершаются испытания антидроновых мини-ракет РИА Новости: в РФ завершаются испытания антидроновых ракет для применения в СВО

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В России завершаются испытания антидроновых ракет, в ближайшее время они поступят на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне специальной военной операции, сообщил РИА Новости анонимный источник. По словам собеседника агентства, в первую очередь эти ракеты предназначены для ликвидации малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и FPV-дронов, активно применяемых на линии соприкосновения.

Предприятиями оборонно-промышленного комплекса во взаимодействии с военными завершаются испытания антидроновых мини-ракет. Ожидается, что в ближайшее время они поступят на вооружение зенитных ракетных комплексов, несущих боевое дежурство в зоне СВО, — сказал источник.

По его словам, ракеты будут использоваться в составе модернизированных зенитных ракетных комплексов «Панцирь-СМ», поступающих в зону СВО с конца 2023 года. Собеседник агентства уточнил, что изделия имеют меньшие размеры в сравнении со стандартными ракетами установки, в этой связи одну боевую машину можно укомплектовать 48 антидроновыми ракетами вместо 12 обычных. Кроме того, новые ракеты имеют более низкую стоимость, что должно повысить экономическую эффективность «Панциря-СМ».

Ранее стало известно, что линейка новейших фортификационных сооружений для защиты военнослужащих от поражения осколочно-фугасными снарядами в зоне специальной военной операции пройдет государственные испытания. Программа испытаний уже составлена.

Также сообщалось, что специалисты конструкторского бюро «Талламхо» из Грозного разработали систему акустической разведки БУХ1а, иначе именуемую «Сова». Она является бюджетным аналогом комплекса артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Система способна определить точное расположение огневых позиций противника за срок от одной минуты.