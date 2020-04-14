В России зарегистрировали 2774 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки зафиксировано 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 51 регионе РФ. Общая численность заболевших COVID-19 в России выросла до 21 102 человек.
За последние сутки в России подтверждённых случаев COVID-19 — 2774 в 51 регионе. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая (+15,1%) коронавирусной инфекции в 82 регионах, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Как писал NEWS.ru, в Москве за последние сутки зафиксировано 1489 новых случаев заболевания коронавирусом. В Московской области удалось выявить 460 заболевших. Такие данные приводит столичный оперштаб. При этом за последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 179 пациентов. В целом количество излечившихся в столице увеличилось до 1016 человек.
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