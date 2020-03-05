https://static.news.ru/photo/1d12b1d0-5ebd-11ea-a4f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый случай коронавируса зарегистрирован в России. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением этой инфекции, заболевший — гражданин Италии.

5 марта подтверждён завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики, — цитирует РИА Новости сообщение штаба.

Уточняется, что итальянец прибыл в Россию 29 февраля, а 2 марта с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью, после чего был госпитализирован в инфекционный бокс.

Заболевание протекает в лёгкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия, — добавляется в сообщении.

Как писал NEWS.ru, информация о массовом распространении коронавируса в России и о нескольких десятках тысяч заболевших людей признана недостоверной. Об этом сообщила Генпрокуратура России. Ведомство потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к недостоверной информации по эпидемии COVID-19. Ранее в социальных сетях появились сообщения о тысячах «заболевших» коронавирусом в России. На двух аудиозаписях женщины говорили, что в стране якобы началась эпидемия, поскольку «заболели около 20 тысяч человек».

По данным на 5 марта, коронавирусом заразились более 95 тысяч человек по всему миру, 3,2 тысячи человек умерли, более 53 тысяч выздоровели.