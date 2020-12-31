Единые требования к объектам по обращению с отходами заработали в России

https://static.news.ru/photo/93beb292-4c52-11eb-8842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января 2021 года в РФ начали действовать единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания и размещения бытовых отходов.

До вступления в силу документа требования к объектам твёрдых коммунальных отходов регулировались при помощи различных нормативных актов. Теперь для проектирования новых объектов по обращению с отходами действуют единые правила. Нормы документа регулируют случаи, когда полигоны должны быть закрыты и ликвидированы, а также прописан порядок вывода их из эксплуатации, передаёт телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора.

Отныне захоранивать и сжигать отходы можно лишь в случае, если их невозможно переработать. Все объекты, согласно новым правилам, нужно оборудовать весами и автоматической системой учёта и передачи данных в информационную систему учёта отходов, а также технологии автоматизированной сортировки.

Если объекты уже построены, то их нужно модернизировать и реконструировать до 2026 года, чтобы они соответствовали утверждённым требованиям.

Руководитель ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин считает, что оперативно необходимо решить вопрос финансирования переоборудования этих объектов. По его словам, инвестиционная составляющая в тариф регионального оператора не включена, поэтому средств на обновление объектов у компаний нет.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал мусорную реформу провальной. Создание региональных операторов по обращению с отходами привело, по его словам, к монополизации этого рынка. Цены на вывоз мусора в итоге выросли, а качество услуг упало. При этом вкладывать деньги в переработку до сих пор никто не хочет и в России ежегодно из 70 млн тонн отходов перерабатывается только 5–7%.

По мнению президента Владимира Путина, в стране необходимо создать замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны. Кроме того, нужно добиться того, чтобы нагрузка по утилизации упаковочного мусора была на производителях упаковки, а не на гражданах, писал NEWS.ru.