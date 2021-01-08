В России запретили закрывать на ключ двери в кинотеатрах во время сеанса

https://static.news.ru/photo/58e2fd14-525f-11eb-ab83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января на всей российской территории введён запрет на запирание дверей во всех кинотеатрах во время сеанса. Об этом сообщается в правилах противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением правительства.

В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ, — сказано в документе.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно действует до 31 декабря 2026 года включительно.

С 1 января в России также запретили размещение более 10 детей на одном этаже в оздоровительных учреждениях или объектах отдыха, если в них есть лишь один эвакуационный выход.

Кроме того, МЧС России с 1 января получило право требовать сноса шлагбаумов на въезде в жилые дворы, если они мешают проезду пожарных машин.

Это коснётся тех дворов, у которых нет управляющих компаний и специальных дежурных, которые могут впустить в закрытый двор подъехавшую пожарную машину. Автоматизированные системы, блокирующие проезд во дворы для посторонних, могут быть снесены по требованию представителей МЧС, сообщал NEWS.ru.