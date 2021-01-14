В России запретили ввоз птицеводческой продукции из Литвы

https://static.news.ru/photo/5eb29dfe-567d-11eb-bc99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россельхознадзор ввёл запрет на поставки в РФ птицеводческой продукции из Литвы. Данное решение принято в связи со вспышкой гриппа птиц в балтийской республике.

Запрет распространяется на живую птицу, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовую продукцию из мяса птицы, а также содержащую продукты переработки птицы. Исключение сделано для товаров, которые подвержены обработке, обеспечивающей разрушение вируса гриппа птиц.

Запрещены также поставки кормов и кормовых добавок для птиц, кроме тех, что имеют растительное происхождение или получены путём химического и микробиологического синтеза, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц, сообщает ТАСС.

Некоторое время назад Россельхознадзор по той же причине ввёл запрет на поставки продукции птицеводства из ряда других стран ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что ведомство отменило часть ограничений в отношении поставок томатов из Азербайджана, которые были введены в декабре 2020 года. Причиной запрета на ввоз послужило обнаружение в томатах восточной плодожорки и южноамериканской томатной моли.