В России запретили ввоз птицеводческой продукции из Литвы

Россельхознадзор ввёл запрет на поставки в РФ птицеводческой продукции из Литвы. Данное решение принято в связи со вспышкой гриппа птиц в балтийской республике.
Запрет распространяется на живую птицу, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовую продукцию из мяса птицы, а также содержащую продукты переработки птицы. Исключение сделано для товаров, которые подвержены обработке, обеспечивающей разрушение вируса гриппа птиц.
Запрещены также поставки кормов и кормовых добавок для птиц, кроме тех, что имеют растительное происхождение или получены путём химического и микробиологического синтеза, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц,
Некоторое время назад Россельхознадзор по той же причине ввёл запрет на поставки продукции птицеводства из ряда других стран ЕС.
Ранее NEWS.ru писал, что ведомство отменило часть ограничений в отношении поставок томатов из Азербайджана, которые были введены в декабре 2020 года. Причиной запрета на ввоз послужило обнаружение в томатах восточной плодожорки и южноамериканской томатной моли.