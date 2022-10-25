В России запретили переадресацию банковских СМС из-за мошенников Операторы связи запретили переадресацию банковских СМС из-за мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России операторы мобильной связи закрыли функцию переадресации банковских СМС для предотвращения мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы компаний. При этом эксперты поставили эффективность данной меры под сомнение. Они полагают, что запрет на переадресацию СМС не сыграл большой роли в снижении активности аферистов, отмеченной осенью.

Минувшим летом Центробанк и крупнейшие банки России предупредили клиентов о схеме аферистов с переадресацией. Тогда телефонные мошенники под видом службы поддержки сотовых операторов убеждали клиентов ввести у себя на телефоне короткую команду, после чего СМС-сообщения, отправляемые жертвам, поступали на телефон мошенников. В результате, имея номер карты, CVV-код и возможность получать одноразовые пароли по СМС, злоумышленники могли без препятствий от имени жертвы делать покупки в интернете, регистрироваться в личном кабинете интернет-банка и получить доступ ко всем счетам.

21 октября банк ВТБ сообщил, что активность мошенников в сентябре и октябре стала снижаться. По мнению представителей организации, значительную роль здесь сыграла работа операторов сотовой связи, которые тотально ввели запрет на переадресацию сообщений от банков.

При этом координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева отметила, что проблема мошенничества с использованием переадресации банковских сообщений в целом стала терять актуальность. При этом переадресация сообщений, по ее мнению, должна быть запрещена «везде и безусловно». В ином случае ответственность лежит на сотовом операторе, который должен компенсировать потери абонента.

Ранее прокуратура Москвы в своем Telegram-канале предупредила граждан столицы о мошеннических схемах преступников якобы от лица банков. Ведомство предупреждает, что злоумышленники рассылают потенциальных жертвам сообщения через мессенджеры, представляясь сотрудниками Банка России. Подчеркивается, что ни прокуратура, ни сотрудники банка вместе с полицией никогда не просят граждан снять или перевести куда-либо деньги.