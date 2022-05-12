В России запатентовали ползающего микроробота для работы в космосе Учёные МАИ запатентовали ползающего микроробота для работы в космосе

Фото Roscosmos / Global Look Press

Патент на ползающего микроробота-инспектора, который может быть использован в космосе, получил коллектив учёных из Московского авиационного института (МАИ). В описании к патенту сказано, что мобильный микроробот предназначен для осуществления инспекционных работ на солнечных батареях космических аппаратов, включая тех, которые расположены на МКС. Отмечается, что изобретение обеспечивает повышенный жизненный цикл и технологичность, пишет ТАСС.

Изобретение предназначено для осуществления инспекционных работ на солнечных батареях космических аппаратов, в экстремальных ситуациях, для минимизации рисков человека в условиях открытого космоса, — сказано в документации.

Отмечается, что аппарат перемещается за счёт изменения формы микроактюаторов, хвостовики которых закрепляются в зазорах между солнечными элементами.

Учёные Сеченовского университета с помощью искусственного интеллекта будут прогнозировать развитие заболеваний сердца по снимку глазного дна, сообщила ранее пресс-служба университета. Точность прогноза может приблизиться к 100%. Новая технология станет доступной врачам в течение 5–7 лет. Глазное дно располагается во внутренней части глаза напротив хрусталика, это практически единственное место в организме, позволяющее врачам оценить состояние сосудов малого калибра.