В России заочно арестовали замкомандира «Грузинского легиона» Суд заочно арестовал замкомандира «Грузинского нацлегиона» Левана Пипия

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Басманный суд Москвы заочно арестовал заместителя командира «Грузинского национального легиона» Левана Пипию по статье о наемничестве, передает РИА Новости со ссылкой на инстанцию. Согласно ч.3 ст. 359 УК РФ, которую ему вменяют, наемнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Удовлетворено ходатайство о заключении под стражу в отношении Пипия Л., — говорится в сообщении.

Ранее в Перовском суде Москвы сообщили, что им поступили материалы дела в отношении главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова. Журналисту грозит штраф за дискредитацию российской армии. Предположительно, причиной стал материал, опубликованный Соколовым в Telegram-канале.

Гагаринский суд Москвы ранее заочно арестовал политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют по статье о распространении фейков о российской армии. Адвокат Михаил Бирюков сообщил, что Гозман виновным себя не признает. По мнению защитника, следствие собрало недостаточно доказательств о причастности политика в инкриминируемом преступлении.

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