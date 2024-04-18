В России заочно арестовали командиров ВСУ за убийства Суд заочно арестовал трех командиров ВСУ по обвинению в убийствах

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал трех командиров ВСУ по обвинению в убийствах, передает ТАСС. Речь идет о Павле Федосенко, Федоре Ярошевиче и Андрее Матвиишине, которым вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Судом удовлетворено ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина по обвинению по ч. 2 ст. 105 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным агентства, Ярошевич до 2023 года командовал 19-й ракетной бригадой ВСУ, следствие считает его причастным к удару по Донецку ракетой «Точка-У». Федосенко же возглавляет 92-ую отдельную штурмовую бригаду ВСУ, а Матвиишин командует 8-м отдельным полком украинского спецназа.

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