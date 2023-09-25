В России закроют завод бытовой техники из-за низкой прибыли Завод бытовой техники Candy в Кирове закроют из-за низкой прибыли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Завод итальянского бренда Candy по производству бытовой техники в Кирове закроют из-за низкой прибыли, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным издания, китайская компания Haier, которая владеет российским юрлицом Candy, приняла такое решение на фоне падения выручки завода с февраля 2022 года.

«Коммерсант» отмечает, что предприятие ООО «Канди С.Н.Г.» выпускало продукцию, которая была рассчитана в том числе и на европейский рынок. Отмечается, что на производстве Candy стоят устаревшие линии. Завод может быть продан по цене недвижимости или обанкрочен.

В марте «Коммерсант» сообщал, что в России наблюдался профицит бытовой техники. Участники рынка рассказали, что вследствие ажиотажного спроса 2022 года на складах оказалось большое количество товаров, которые теперь, скорее всего, не подешевеют: вполне вероятно дистрибьюторы уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы.

На фоне ажиотажа в прошлом году поставщики массово закупали технику, а производители в свою очередь начали наращивать объемы контрактного производства, опасаясь отказа китайских фабрик от сотрудничества, однако возникшие сложности с логистикой привели к тому, что весенние и летние заказы прибыли только сейчас.

При этом участники рынка указывают на падение спроса: продажи, по их сведениям, снизились на 30%, а в 2023 году могут опуститься еще на 10–30%. Эксперты ожидают продолжения этой тенденции.