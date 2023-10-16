В России захотели утвердить новый праздник в день рождения Путина В России предложили утвердить День патриотизма 7 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков предложил утвердить День патриотизма в России 7 октября, в день рождения президента страны Владимира Путина, сообщает RT. Такую инициативу он изложил в обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Янсуков аргументировал свою идею тем, что именно Путин обозначает патриотизм национальной идеей, способной консолидировать общество, он играет ключевую роль в этом векторе развития государства. Он подчеркнул, что начало специальной военной операции в 2022 году способствовало сплочению нации перед лицом общей угрозы.

В связи с этим предлагаю вам рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 октября, в день рождения президента и национального лидера России Владимира Владимировича Путина, общероссийского праздника, Дня патриотизма, — говорится в сообщении.

Ранее в «Аванти» предложили ввести в России шестидневную рабочую неделю. С этой инициативой организация обратилась к министру труда Антону Котякову, пояснив, что возросшее количество западных санкций увеличило нагрузку на экономику страны. По их мнению, шестидневка повысит прочность отечественной экономики в условиях современных вызовов и позволит реализовать поставленные президентом задачи.