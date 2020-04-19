В России зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса

За последние сутки в 79 регионах России коронавирус подтверждён у 6060 пациентов, по выздоровлении выписаны 234 человека, 48 — умерли. Всего, по данным на 19 апреля, в РФ насчитывается 42 853 заболевших COVID-19. За весь период пандемии выздоровел 3291 человек, 361 пациент умер.
В России зарегистрировано 42 853 случая (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умер 361 человек, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Как писал NEWS.ru, за последние сутки из московских больниц выписались ещё 84 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего в столице вылечились от COVID-19 1763 человека. В оперативном штабе столицы сообщили, что по предложению Клинического комитета для борьбы с инфекцией начали использовать новый метод — переливание плазмы уже переболевших коронавирусом.
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