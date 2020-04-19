В России зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса

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Российская Федерация располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержки экономики, а также способна защитить жителей страны в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего пасхального обращения к гражданам.

Поздравление опубликовано на сайте Кремля. Все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем...