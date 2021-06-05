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В России задумались об ограничении работы зарубежных сервисов такси

17:42, 05 июня 2021
Фото: pexels.com

Глава Минцифры Максут Шадаев и депутат Госдумы Александр Хинштейн задумались об ограничении работы зарубежных сервисов такси в России. Власти видят рост экспансионистских действий со стороны других государств в этом сегменте, отметил Хинштейн на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Несмотря на свободу рынка, государство должно в первую очередь поддерживать своих разработчиков, производителей, свою отрасль, — сказал депутат.

Парламентарий уточнил, что речь идёт именно о китайских сервисах. Он считает, что следует продумать механизмы, которые смогут защитить рынок от иностранной экспансии.

В свою очередь Шадаев добавил, что одна из отечественных компаний уже обращалась с этим вопросом в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Какая конкретно, глава Минцифры не уточнил.

Напомним, что летом 2020-го в России заработал китайский агрегатор такси DiDi. В Москве он не работает, однако во многих других городах РФ вполне имеет спрос. Услуги сервиса доступны в Казани, Белгороде, Брянске, Владимире, Рязани и других.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин прокомментировал систему, в которой поездка на такси с детским креслом дороже, чем по обычному тарифу. Он потребовал проработать этот вопрос.

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