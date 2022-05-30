СМИ узнали о возможном разрыве научных связей России с США «Известия»: Минобрнауки и МИД РФ изучают возможность прекращения научных связей с США

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Минобрнауки и МИД РФ совместно анализируют нормативно-правовую базу российско-американских соглашений в сфере научно-образовательного сотрудничества на предмет их прекращения или приостановки. Об этом стало известно «Известиям». В Минобрануки эту информацию подтвердили. В Совете Федерации, в свою очередь, подчеркнули, что вероятность выхода России из различных международных организаций в настоящее время крайне высока.

Как сообщили в Миноборнауки, работа над вопросом о прекращении или приостановке научного и образовательного сотрудничества с США действительно ведётся, однако документы по данной теме находятся в закрытом доступе. В свою очередь депутат Госдумы РФ Светлана Журова напомнила, что депутаты также немерены рассмотреть все международные договоры и проанализировать целесообразность участия в них России.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что вероятность выхода страны из дугих организаций в ближайшее время крайне высока. В частности, сенатор видит необходимым пересмотр участия РФ в ОБСЕ. Однако каждое соглашение должно рассматривать профильное ведомство, добавил он.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении отказаться от Болонской системы образования на территории РФ. По словам министра, Россия должна разработать свою уникальную образовательную систему. Фальков пояснил, что в ее основе будут лежать национальные интересы в экономической сфере и свобода выбора для студентов.