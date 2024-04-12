В России заблокировали одно из старейших сетевых изданий Роскомнадзор заблокировал сайт «Полит.ру» за недостоверную информацию

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/Global Look Press

Роскомнадзор заблокировал основанное в 1998 году сетевое издание «Полит.ру», пишет РБК. В пресс-службе ведомства уточнили, что эту меру к сайту применили «за неоднократное размещение недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.

Издание «Полит.ру» в разные годы запускало популярные проекты «Публичные лекции», «Взрослые люди», «От первого лица» и другие.

В конце марта в Роскомнадзоре заявили, что не видят необходимости ограничивать работу Telegram в России. Администрация мессенджера уже удалила более 256 тысяч запрещенных материалов с 2021 года по требованию РКН.

Также стало известно, что Генеральная прокуратура России разрабатывает законопроект о расширении возможностей по блокировке противоправного контента в интернете. Авторов публикаций обяжут нести ответственность за достоверность размещенной публично информации.

Роскомнадзор заблокировал почти две тысячи интернет-страниц за попытки вмешательства в ход предвыборной кампании в РФ. Большая часть данных размещалась на иностранных площадках или принадлежащих иноагентам источниках. Помимо этого, перед выборами главы государства осуществлялся постоянный мониторинг Сети на предмет выявления информации, которая может быть направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.