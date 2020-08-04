В России за сутки выявлено более пяти тысяч заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6eaae4e2-d6f2-11ea-ac37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории 83 регионов Российской Федерации зафиксированы 5204 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

При этом 1342 случая из них, а это примерно 25,8%, проходят без клинического проявления болезни, сообщает сайт стопкоронавирус.рф

К этому дню общее число выявленных случаев COVID-19 нарастающим итогом составило 866 627 в 85 регионах. Жертвами болезни за сутки стали 139 пациентов, а за весь период пандемии от коронавируса умерли 14 490 человек.

Что касается Москвы, где наибольшее число заразившихся, то за последние сутки от коронавируса в городе вылечились ещё 1329 пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки из российских больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписаны 7555 человек, что на 30% превышает суточный прирост заболевших.