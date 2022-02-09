В России за сутки выявили рекордное число заражённых COVID-19

В России за сутки зафиксировано рекордное количество заражённых COVID-19 — 183 103. При этом более 20 тысячам человек потребовалась госпитализация, это на 0,03% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Количество госпитализаций за сутки составило 20 178 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,03%, — говорится в сообщении.

При этом снижение числа госпитализаций зафиксировано в 42 регионах, рост — в 42 субъектах, ситуация осталась прежней в одном регионе.

Всего за сутки от коронавирусной инфекции умерло 669 человек.

Ранее стало известно, что глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Роспотребнадзор дать рекомендации по полной отмене QR-кодов в регионах. По его словам, эта мера является бессмысленной и вредной, особенно на фоне недавней отмены ряда антиковидных ограничений.

В мире более 19 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, из которых почти 68 тысяч умерли. Количество выявленных случаев инфицирования снизилось на 17% по сравнению с прошлой неделей, а число летальных исходов выросло на 7%, сообщила в еженедельном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Также за неделю в мире усилилось превалирование «омикрон»-варианта, и сейчас его обнаруживают практически во всех странах.