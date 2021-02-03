В России за сутки выявили 16 474 новых случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/207188aa-65fc-11eb-a211-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России медицинские специалисты выявили 16 474 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что в общей сложности за время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 901 204 человек.

Как рассказали в оперштабе, в течение последних 24 часов из российских больниц по выздоровлении были выписаны 24 822 пациента, которые переболели коронавирусом. Всего с болезнью с начала эпидемии смогли справиться 3 365 367 россиян.

Кроме того, представители оперштаба заявили, что за прошедшие сутки в стране умерли 526 граждан с коронавирусом. Число жертв инфекции в России увеличилось до 74 684.

Наибольший показатель прироста зафиксирован в Санкт-Петербурге. В городе на Неве за сутки выявили 1916 новых случаев заражения коронавирусом. Примечательно, что с начала осеннего подъёма уровня заболеваемости наиболее высокие показатели, как правило, фиксировались в столице. В Москве за сутки выявили 1545 новых случаев COVID-19. Из городских больниц выписали по выздоровлении 5221 пациента, 65 человек с коронавирусом скончались. Третью строчку по числу новых заболевших занимает Подмосковье - 773 новых случая за 24 часа.

Как ранее передавал NEWS.ru, число зафиксированных летальных исходов от коронавирусной инфекции в мире достигло нового пика на фоне снижения темпов распространения заболевания, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

За прошедшую неделю от COVID-19 скончались более 96 тысяч человек — это самый высокий показатель с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован неделей ранее — тогда от коронавируса скончался 95 991 человек.