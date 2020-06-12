В России за сутки выявили 8 706 человек с коронавирусом

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В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 5 271 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечились человек 274 641 пациентов.

Всего в России коронавирусом заразились 520 129 человек (+8 706 за сутки), от инфекции скончались 6 829 россиян (+114 за сутки). Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Как ранее писал...