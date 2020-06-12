В России за сутки выявили 8 706 человек с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6f5be9ec-ad4c-11ea-b2a9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
За прошедшие сутки в 84 российских регионах коронавирус официально подтвердили у 8 706 человек. С начала пандемии число заражённых COVID-19 в РФ достигло 520 129 человек.
По состоянию на 13 июня, в России коронавирус выявили у 520 129 человек (+ 8 706 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Выздоровели от инфекции 274 641 жителей России (+5 271 за сутки), скончались — 6 829 человек (+114 за сутки).
Как писал NEWS.ru, количество выздоровевших о коронавируса в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1534 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 119 558 человек. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что после лечения от коронавируса врачи проводят дополнительные исследования. Даже после выписки пациенты находятся под наблюдением врачей. А полностью выздоровевшие могут стать донорами плазмы.