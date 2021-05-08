В России за сутки выявили 8465 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/4be782b0-b169-11eb-b456-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 8465 жителей российских регионов. Всего с начала пандемии число заболевших COVID-19 в РФ увеличилось до 4 888 727 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 10 мая число заболевших коронавирусом составляет 4 888 727 человек (+8465 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

Наибольший прирост числа заболевших зафиксирован в Москве (2896), Санкт-Петербурге (724) и Подмосковье (649). За прошедшие сутки не было выявлено заражённых в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском АО.

За время пандемии от коронавируса вылечились 4 502 906 жителей РФ (+6774 за сутки), скончались от инфекции 113 647 россиян (+321 за сутки).

Всё больше случаев инфицирования британским штаммом коронавируса, не связанных с зарубежными поездками, выявляется в Якутии. Об этом ранее сообщила замглавы управления Роспотребнадзора по региону Изабелла Самойлова.

Глава республики Айсен Николаев поручил усилить работу с муниципалитетами из-за тревожной статистики по COVID-19. С 11 мая якутские школьники переводятся на дистанционное обучение (эта мера не касается учеников девятых и одиннадцатых классов). Режим повышенной готовности в регионе действует до 31 мая.

По данным оперштаба, рост заболеваемости связан с беспечностью местных жителей — граждане не носят маски, игнорируют социальную дистанцию и собираются большими группами. За всё время пандемии в Якутии выявлено свыше 36 тысяч случаев заражения COVID-19, 619 человек скончались.