Более 20,5 тыс. новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки

За прошедшие сутки на территории России медицинские специалисты выявили 20 538 новых случаев заражения COVID-19. Число заболевших граждан с начала пандемии увеличилось до 5 451 291. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что за сутки из больниц выписали по выздоровлении 12 728 человек. Всего с недугом смогли справиться 4 956 714 россиян. В оперштабе рассказали, что за сутки в стране скончались 599 пациентов с коронавирусом. Число жертв инфекции в России увеличилось до 133 282.

Наибольшее количество людей за сутки заразилось COVID-19 в Москве. В столице заболевание диагностировали у 6723 человек. Кроме того, в Москве в пятый раз за июнь зафиксирован максимум суточной смертности от COVID-19: скончались 114 человек.

Ранее стало известно, что около 86 тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса в пятницу, 25 июня. Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, это огромный шаг к снижению заболеваемости, который позволит наконец снять ограничения. Он напомнил, что в городе ежедневно госпитализируют около двух тысяч заражённых.