В России за сутки выявили 16 627 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4da4c248-6853-11eb-9699-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России в течение прошедших суток медицинские специалисты выявили 16 627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В общей сложности за время пандемии COVID-19 в России заразились 3 951 233 человека.

Как рассказали в оперштабе, за последние 24 часа из отечественных больниц по выздоровлении выписали 22 831 человека с ранее диагностированным заражением коронавирусом. За весь период распространения заболевания с недугом смогли справиться 3 436 326 россиян.

Также в оперативном штабе подчеркнули, что в течение прошедших суток после заражения COVID-19 в РФ умерли 497 пациентов. Число жертв инфекции увеличилось до 76 229.

Как ранее передавал NEWS.ru, за последние 24 часа медики в Москве выявили 2214 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. В столице за сутки скончались 60 человек, у которых был COVID-19.