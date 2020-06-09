В России за сутки умерли 216 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d2fceaae-aaf0-11ea-bec4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России скончались 216 человек, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 10 июня сообщили представители оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

На сегодняшний день в стране с начала пандемии жертвами коронавируса стали 6358 человек. За это время в общей сложности по России заразились 493 657 граждан. За последние сутки было выявлено 8404 новых случая заболевания.

Из общего числа заболевших в РФ 252 783 человек выздоровели. Из них 10 386 пациентов были выписаны из российских медицинских учреждения за прошедшие 24 часа.

Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории Московской области от коронавирусной инфекции нового типа вылечились рекордные 747 человек. Об этом 10 июня сообщили представители регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.