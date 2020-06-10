В России за сутки умерли 174 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/35be4dc2-abb9-11ea-ab86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа на территории России скончались 174 человека с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 11 июня сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

На данный момент в стране скончались 6532 пациента с коронавирусом. Заразились COVID-19 с начала пандемии в общей сложности 502 438 россиян. За последние сутки было выявлено 8779 новых случаев заболевания.

Также в России 261 150 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них 8367 пациентов были выписаны из больниц за прошедшие 24 часа.

Как ранее писал NEWS.ru, общее число людей, выздоровевших от коронавируса, в Москве достигло 115 тысяч. За прошедшие сутки после лечения из больниц выписаны 2236 человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.