В России за сутки от коронавируса умерли 48 человек

https://static.news.ru/photo/aead41c8-8217-11ea-a711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки поступила информация о 48 летальных случаях от коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За весь период выписано по выздоровлении по России — 3291. За весь период по России умер 361 человек, — сказано в сообщении.

К 19 апреля в мире заболели коронавирусом более 2,3 млн человек, умерли 160 тысяч пациентов, а более 595 тысяч выздоровели. В России к этому дню зафиксировано 42 853 случая COVID-19. За последние сутки их число в РФ возросло на 6060, а справиться с болезнью и выписаться из стационаров удалось 3291 пациенту. В российской столице сейчас больше всего случаев коронавирусной инфекции — 24 324. При этом 1763 выздоровели, а 176 пациентов стали жертвами нового опасного вируса.

Как писал NEWS.ru, под наблюдением из-за COVID-19 в РФ находятся 132 тысячи человек.