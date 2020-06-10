В России за сутки от коронавируса вылечились 8367 человек

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

С начала пандемии в российских регионах коронавирус официально подтверждён у 502 436 человек. За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 8779 человек.

По состоянию на 11 июня в России коронавирус выявлен у 502 436 человек (+8779 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Количество выздоровевших от COVID-19 за период пандемии составило 261...