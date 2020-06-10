В России за сутки от коронавируса вылечились 8367 человек

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 8367 человек. Общее число выздоровевших увеличилось до 261 150.
Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Число заболевших при этом увеличилось на 8779 человек.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года.
Как ранее писал NEWS.ru, в Соединённых Штатах количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло отметки в 2 000 464 в ночь на 11 июня. Об этом свидетельствуют подсчёты Университета Джонса Хопкинса, основанные на информации федеральных и местных властей.
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