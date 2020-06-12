В России за сутки от коронавируса вылечился 5271 человек

https://static.news.ru/photo/84962e0e-ad4b-11ea-af92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечился 5271 человек. С начала пандемии от COVID-19 вылечился 274 641 пациент.

Всего в России коронавирусом заразились 520 129 человек (+8 706 за сутки), от инфекции скончались 6829 россиян (+114 за сутки).

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ещё 1534 человека выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции.