В России за сутки от коронавируса вылечились 8220 человек

https://static.news.ru/photo/287c8300-ac85-11ea-b7eb-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
За прошедшие сутки из российских больниц выписались 8220 человек, у которых ранее был подтверждён COVID-19. С начала пандемии от коронавируса вылечились 269 370 человек.
По состоянию на 12 июня число выздоровевших от коронавируса составило 269 370 человек (+8220 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Всего в России заразились коронавирусом 511 423 человека (+8987 за сутки), от инфекции скончались 6715 россиян (+183 за сутки).
Как писал NEWS.ru, в Москве за минувшие сутки было выявлено 1714 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. От коронавирусной инфекции вылечились 2255 человек. Общее количество выздоровевших в Москве увеличилось до 118 024 человек.