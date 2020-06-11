В России за сутки от коронавируса вылечились 8220 человек

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По данным Роспотребнадзора, к 12 июня в российских регионах провели более 14,2 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в настоящее время находятся 322 тыс. человек

В РФ проведено более 14,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 322 тысячи человек, — говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф. Уточняется, что за прошедшие сутки в России проведено...