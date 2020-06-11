Россия

В России за сутки от коронавируса вылечились 8220 человек

11:05, 12 июня 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц выписались 8220 человек, у которых ранее был подтверждён COVID-19. С начала пандемии от коронавируса вылечились 269 370 человек.

По состоянию на 12 июня число выздоровевших от коронавируса составило 269 370 человек (+8220 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в России заразились коронавирусом 511 423 человека (+8987 за сутки), от инфекции скончались 6715 россиян (+183 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в Москве за минувшие сутки было выявлено 1714 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. От коронавирусной инфекции вылечились 2255 человек. Общее количество выздоровевших в Москве увеличилось до 118 024 человек.

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