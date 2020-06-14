В России за сутки от коронавируса вылечились 5409 человек

https://static.news.ru/photo/656fc20a-ae14-11ea-b36c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц выписали 5409 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ от коронавируса вылечились 280 050 человек.

По состоянию на 14 июня в России от коронавируса выздоровели 280 050 человек (+5409 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Количество заражённых COVID-19 за всё время в России достигло 528 964 человек (+8835 за последние сутки), скончались от инфекции 6948 человек (+119 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки на территории Москвы из больниц были выписаны 2133 человека с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 14 июня сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова. Она отметила, что число выздоровевших после заражения COVID-19 москвичей продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691 человека.