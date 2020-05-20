В России за прошедшие сутки скончались 135 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/adffe2b6-9a6e-11ea-9cb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие 24 часа на территории России зафиксировано 135 летальных случаев среди пациентов с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. Теперь количество жертв COVID-19 в стране увеличилось до 2972 человек, сообщили 19 мая в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

В общей сложности на данный момент в стране с момента начала пандемии выявлено 308 705 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки обнаружено 8764 новых заболевших.

За время эпидемии от инфекции вылечились 85 382 человека. За последние 24 часа из больниц по выздоровлению выписали 9262 пациента.

Всего в мире на сегодняшний день 4 991 299 заболевших, 325 215 жертв и 1 963 947 выздоровевших человек.

Как ране писал NEWS.ru, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что неправильно называть «плато» тенденцию к снижению интенсивности распространения коронавируса. Она только наметилась, считает бывший главный санитарный врач РФ.