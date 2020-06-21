В России за прошедшие сутки скончались 109 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f338071a-b395-11ea-aff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России скончались 109 человек, у которых ранее было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 21 июня сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

На сегодняшний день в стране с начала пандемии зафиксировано 8 111 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

В общей сложности в РФ COVID-19 заразились 584 680 граждан в 84 регионах государства, 7 728 новых случаев заболевания было выявлено за последние 24 часа. Среди новых заболевших у 2 335 человек не наблюдается клинических симптомов недуга.

Кроме того, за прошедшие сутки в России 5 119 человек с диагностированным коронавирусом были выписаны из медицинских учреждения по выздоровлению. В сумме с начала пандемии после заражения вылечились 339,7 тысячи граждан РФ.

Всего случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в 200 странах. Общее число заболевших превышает 8,4 млн человек. На сегодняшний день количество выздоровевших составляет 4,2 млн, умерших — 460 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие 24 часа на территории Москвы ещё 1007 человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией. На данный момент число вылечившихся после заражения COVID-19 жителей столицы достигло отметки в 135 556 человек.