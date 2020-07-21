В России за полгода зафиксирован рост смертности

https://static.news.ru/photo/1fa44782-cb8d-11ea-9483-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За шесть месяцев 2020 года в Российской Федерации отмечается рост показателя смертности. Главной причиной этого стала пандемия коронавируса. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Такие сведения она привела на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья по законодательному сопровождению и мониторингу реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Оперативные данные первого полугодия, к сожалению, показывают, что мы наблюдаем рост смертности. В основном это связано, конечно же, с новой коронавирусной инфекцией, но при этом, увы, не во всех субъектах картина выглядит одинаково. Есть субъекты, где наблюдается значительный прирост смертности, то есть это более тысячи человек на субъект, и увеличены абсолютные и относительные значения, — приводит слова Самойловой ТАСС.

Глава Росздравнадзора также попросила депутатов обратить внимание на эти регионы. По её словам, не во всех субъектах правильно выстроили систему маршрутизации заражённых пациентов, поэтому случались пересечения больных и здоровых.

Она также отметила, что не везде медучреждения, предназначенные для помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, исключили из оказания помощи пациентов с COVID-19.

Увы, в 45 субъектах использовались компьютерные томографы для оказания помощи пациентам с COVID-19, то есть тем самым мы наблюдали перекрещивание больных и здоровых пациентов. Конечно, мы все понимаем, что не во всех субъектах было достаточное количество компьютерных томографов, что можно было правильно выстроить маршрутизацию, но, так или иначе, пусть это будет нам уроком, отметила она.

Самойлова подчеркнула, что также необходимо всё-таки запасаться достаточным количеством оборудования, и сегодня федеральный проект этому способствует.

Национальный проект «Здравоохранение» рассчитан до 2024 года. В него вошли восемь федеральных проектов:

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,

«Борьба с онкологическими заболеваниями»,

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»,

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»,

«Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий»,

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»,

«Развитие экспорта медицинских услуг».

Президент Владимир Путин в середине июля оценил смертность от COVID-19 в России. Он отметил, что в нашей стране он в несколько раз ниже, чем в других странах.

Как писал NEWS.ru, в Архангельской области ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса, продлены до 28 июля включительно.