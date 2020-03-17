https://static.news.ru/photo/06b8ecd4-6835-11ea-8225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, возросло в России до восьми. Помимо них выписаны ещё трое россиян, доставленных с борта круизного лайнера Diamond Princess.

Восемь человек выздоровели, — сообщает ТАСС.

По последним данным оперативного штаба, в РФ заболевание зарегистрировано у 93 человек, проведено около 110 тысяч исследований на коронавирус.

Как писал NEWS.ru, жителей Москвы переведут на карантин 20 марта, если число заболевших коронавирусом критически возрастёт. Эта мера подразумевает, что сотрудников предприятий, не задействованных в жизнеобеспечении города, отправят работать из дома. Власти также рассматривают вариант ограничения работы торговых центров, закрытие баров, кафе и ресторанов. Также обсуждаются меры по ограничению пассажирских потоков, в том числе может быть ограничен въезд в город. Крайняя мера — закрытие общественного транспорта, включая метро, однако на это власти пойдут только в самой тяжёлой ситуации.

По состоянию на 17 марта число заболевших COVID-19 в мире перевалило за 182 тысячи человек. От инфекции умерли 7,1 тысячи пациентов, выздороветь удалось 78 тысячам. В Российской Федерации зафиксировано 93 заболевших, из них 53 — в Москве.