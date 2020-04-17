В России выявили 4069 новых случаев заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/23fb8256-8082-11ea-93e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным на 17 апреля, в российских регионах за последние сутки подтверждено 4069 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выписаны по выздоровлению 286 пациентов.

Всего в России зарегистрировано 32 007 заболевших. 2590 человек выздоровели, — сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как писал NEWS.ru, Республика Алтай до недавнего времени оставалась последним регионом в РФ, где не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом. Однако 16 апреля COVID-19 был подтверждён у одной жительницы этого региона.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. COVID-19 во всём мире уже заразились более 2 млн человек, более 145 тысяч скончались.