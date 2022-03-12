В России выявили минимальное число заражений COVID-19 с 20 января

Число заболевших COVID-19 в России за сутки возросло на 48 154, до 17 290 197, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 20 января.

В России госпитализировали 6775 человек, что на 10% меньше по сравнению с показателем предыдущего дня. Днём ранее было госпитализировано 7566 заражённых.

В 54 регионах количество госпитализаций снизилось, в 29 — увеличилось. В двух субъектах РФ ситуация осталась без изменений, заявили в штабе.

За сутки увеличилось число случаев выздоровления от коронавируса — на 156 851, до 15 351 778. Днём ранее количество выздоровевших составило 151 210 человек. Доля выписанных пациентов выросла до 88,8% от общего числа инфицированных.

Умерло от COVID-19 за сутки 630 человек, общее число летальных исходов составляет 360 215. Днём ранее сообщалось о 674 смертельных случаях. Условная летальность снизилась до уровня 2,08%.

Вирусолог Александр Чепурнов ранее заявил, что пандемия коронавируса в России ослабеет к лету 2022 года. По его словам, люди и дальше будут заражаться COVID-19, инфекция будет циркулировать в обществе. Тем не менее столь массового характера заражения ожидать больше не стоит, если не появятся более опасные мутации.