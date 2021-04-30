В России выявили 8 697 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4e437fb0-ab1e-11eb-8cff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в России было выявлено 8 697 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за последние сутки скончались 342 человек, 7 339 были выписаны из больниц. В Москве было зафиксировано почти 2,7 тысяч новых случаев.

Общее число умерших заразившихся в РФ за время пандемии составило 4 823 255 человек, всего скончались 110 862 пациента, излечились 4 443 922 человека.

Ранее врачи дали советы москвичам, как не заразиться коронавирусной инфекцией в праздники. Не следует отправляться в другие регионы или посещать их маленькой компанией на собственном автомобиле. Лучше всего провести каникулы в кругу семьи на природе.

Главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина заявила, что в Москве сохраняется риск инфицирования коронавирусной инфекцией. Медик также подчеркнула, что не стоит посещать популярные курорты, как в России, так и за рубежом. Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что при поездках в другой регион следует минимизировать количество спутников, кроме того, передвижение общественным транспортом увеличивает риск заражения.