В России выявил крупное хищение соцвыплат по поддельным документам из ЕС ФСБ: в России выявили хищение 1 млрд рублей соцвыплат по документам из Евросоюза

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Пресечение хищения соцвыплат в Северо-Кавказском федеральном округе

Правоохранительные органы России выявили хищение соцвыплат на основании подложных документов о рождении и смерти людей из стран Евросоюза, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России. По предварительным данным, ущерб превышает миллиард рублей.

ФСБ совместно с МВД России и при содействии Росгвардии пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, специализирующейся на хищении средств Социального фонда России и ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия» в особо крупных размерах, — уточнили в ЦОС.

Факты назначения пенсий и соцвыплат на основании поддельных документов о рождении и смерти, якобы оформленных в Бельгии, Австрии, Франции и Германии выявлены в ряде субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, добавили в ФСБ.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии группу сотрудников правоохранительных органов и высокопоставленных чиновников по подозрению в хищении целевых субсидий на госпрограмму по развитию сельского хозяйства в регионе. Общий ущерб от их действий составил около 60 млн рублей.