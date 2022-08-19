В России выступили против демилитаризации Запорожской АЭС «Известия»: экс-замгенсека ООН Орджоникидзе раскритиковал призывы демилитаризовать ЗАЭС

Фото: Russian Look

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что демилитаризация Запорожской АЭС (ЗАЭС) приведет к перерыву в спецоперации по защите Донбасса. Он добавил, что Россия на этот шаг пойдёт. Так бывший дипломат прокомментировал призыв главы ООН вывести с территории ЗАЭС российских военнослужащих, пишут «Известия».

Генеральный секретарь ООН выполняет заказ американцев, а Эрдоган заинтересован в каких-то своих «компромиссных» предложениях, которые он мог бы всему миру навязать, — рассказал Орджоникидзе.

Он отметил, что в случае продолжения обстрелов ЗАЭС со стороны Украины миру грозит ядерная катастрофа.

Британские пользователи Twitter ранее назвали президента Украины Владимира Зеленского военным преступником и осудили его слова о готовности нанести удары по Запорожской АЭС. Жители Великобритании возмутились неприкрытым признанием украинского лидера в том, что всё это время ВСУ наносили удары по критической инфраструктуре.

Многие напомнили о том, что Киев неоднократно обвинял Россию в том, что военные наносят удары по территории, которую она же и контролирует. Некоторые порекомендовали запасаться таблетками йода из-за вероятности ядерной катастрофы. Многие пользователи при этом отметили, что Зеленский, скорее всего, уедет в свой особняк в Штаты в случае такого сценария.