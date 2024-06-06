В России высказались о зависимости от торговли с Китаем Бабаев: Китай составляет менее 40% торгового оборота России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай составляет менее 40% от всего торгового оборота РФ, поэтому о зависимости от республики речь не идет заявил NEWS.ru член Российского совета по международным делам Кирилл Бабаев на Петербургском международном экономическом форуме. При этом, по его словам, еще два-три года назад торговля с Европой составляла примерно 70%.

Наша торговля с Европой еще два-три года назад составляла примерно 70% от всего нашего торгового оборота. Это и есть зависимость. Сегодня Китай составляет меньше 40% нашего торгового оборота, поэтому здесь пока о зависимости говорить не стоит. Но и класть все яйца в одну корзину тоже не стоит. Это очень важно. Важно, чтоб Китай был нашим крупным партнером, но одним из, — подчеркнул собеседник.

Бабаев добавил, что РФ также необходимо налаживать отношения с Индией, со странами Ближнего Востока и с Ираном и это делается. По его словам, сейчас Россия во многом зависит от Китая, при этом республика зависит от нашей страны не меньше. Говорить о критической зависимости нельзя, но это нужно иметь в виду, потому что Москва прежде всего должна производить все сама, и только потом обращаться к своим партнерам за рубежом, добавил собеседник.

И это делается, на самом деле. Просто на сегодняшний день мы во многом зависим от китайского рынка, хотя бы с точки зрения поставки комплектующих оборудования, но и Китай зависит от нашего рынка во многом, потому что вся продовольственная безопасность, энергетическая безопасность Китая формируется за счет поставок из России, — заключил член Российского совета по международным делам.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что отношения Китая с Россией и Украиной идут параллельно. Эксперт подчеркнул, что Москва при этом является более приоритетным партнером для Пекина. По его словам, в отношениях между государствами успел сложиться определенный алгоритм.