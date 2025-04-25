В России выросло число должников по кредитам с высокой ставкой ВТБ зафиксировал рост просроченных кредитов в первом квартале 2025 года

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ВТБ зафиксировал рост доли проблемных кредитов с 3,5% до 3,8% в первом квартале 2025 года, рассказал первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов изданию РБК. Он связал такую тенденцию с высокими процентными ставками.

Мы связываем выход на просрочку в основном с кредитами, которые брались уже в период высоких ставок. И общая ситуация такова, что эти клиенты, которые готовы брать по всяким ставкам, чаще выходят на просрочку и, к сожалению, пропускают срок 90 дней, — рассказал Пьянов.

По его словам, заемщики были «агрессивно готовы» брать на себя финансовую долговую нагрузку, но не всегда хорошо рассчитывали свои возможности. Пьянов уточнил, что в просрочку по кредитам уходят во основном должники по необеспеченным ссудам. Топ-менеджер отметил, что рост подобных должников неизбежен в период сохранения высокой ключевой ставки. ВТБ продолжит придерживаться стратегии сокращения розничного кредитного портфеля, добавил он.

У нас закручены все кредитные лимиты, и мы пристально смотрим на утилизацию капитала розничными кредитами, — сказал Пьянов.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова рассказала, что россияне начали брать кредиты только в крайних случаях из-за роста ставок. По ее словам, на этом фоне в банки обращаются только те люди, кто не может обойтись без займа, это может привести к росту числа неплатежеспособных клиентов.