https://static.news.ru/photo/2ae57ca8-19c0-11ea-96ab-fa163e074e61_660.jpg Четыре марки из серии «Декоративно-прикладное искусство России» Фото: rusmarka.ru

В почтовом обращении появятся четыре марки из серии «Декоративно-прикладное искусство России».

На почтовых марках изображены фрагменты изделий Холмогорской резьбы по кости с сюжетами: ненецкая охота, птицы, заяц и орнамент, — сообщает пресс-служба АО «Марка».

Филателисты смогут их приобрести 10 декабря 2019 года.

Дополнительно к маркам издадут конверт первого дня, две художественные обложки, в одной — почтовые марки с виньетками, в другой — вторая форма выпуска, выполненная с применением лазерной резки.

Год назад «Почта России» выпустила марки с изображением Александра Солженицына. На почтовой марке изображён портрет писателя, «Матрёнин двор» и наблюдательная вышка в колонии, писал NEWS.ru.