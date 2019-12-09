В почтовом обращении появятся четыре марки из серии «Декоративно-прикладное искусство России».
На почтовых марках изображены фрагменты изделий Холмогорской резьбы по кости с сюжетами: ненецкая охота, птицы, заяц и орнамент, —
сообщаетпресс-служба АО «Марка».
Филателисты смогут их приобрести 10 декабря 2019 года.
Дополнительно к маркам издадут конверт первого дня, две художественные обложки, в одной — почтовые марки с виньетками, в другой — вторая форма выпуска, выполненная с применением лазерной резки.
Год назад «Почта России» выпустила марки с изображением Александра Солженицына. На почтовой марке изображён портрет писателя, «Матрёнин двор» и наблюдательная вышка в колонии, писал NEWS.ru.
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