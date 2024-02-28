В России вынесли приговор наемнику из Латвии из батальона «Карпатская сечь» В России осудили на 10 лет наемника из Латвии за участие в конфликте на Украине

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Российский суд заочно приговорил к тюремному сроку латвийского наемника Гундарса Калве, действовавшего в рядах батальона «Карпатская сечь», за участие в боевых действиях на стороне ВСУ и повреждение советского мемориального объекта, сообщили Lenta.ru в Следственном комитете России. Калве осудили на десять лет лишения свободы.

В СК заявили, что наемник был объявлен в международный розыск.

По данным ведомства, с 23 по 24 февраля 2021 года в Екабпилсе Калве снес колесным погрузчиком часть советского надгробного памятника. Он повредил воинское захоронение трех красноармейцев и перевез его в неизвестное место.

В конце февраля 2022 года Калве прибыл на Украину для участия в конфликте против ВС РФ и вступил в состав военизированного формирования «Карпатская сечь». До апреля 2023 года наемник участвовал в боевых действиях на стороне украинской армии, выполняя приказы командиров, подчеркнули в ведомстве.

Глава СК Александр Бастрыкин ранее сообщил, что следователи расследуют уголовные дела в отношении более 590 наемников из 46 государств, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. По его словам, среди них есть граждане США, Грузии и подданные Великобритании.

Басманный суд Москвы ранее санкционировал заочный арест в отношении главы действующего на Украине «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили. Обвиняемый объявлен в международный розыск. Мамулашвили вменяется наемничество, а также возбуждение ненависти с использованием средств массовой информации.