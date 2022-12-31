В России ввели изменения в признании иностранного образования Для граждан Украины 31 декабря завершится упрощенное признание иностранного образования

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В России 31 декабря завершается срок действия постановления, определяющего упрощенную процедуру признания иностранных дипломов для граждан Украины и обладателей документов об образовании из недружественных стран. Постановление правительства по данному вопросу было опубликовано на официальном портале правовой информации 6 апреля текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2022 года, — гласит документ.

Постановление предусматривало, что дипломы граждан РФ, приехавших из недружественных стран, признавались в упрощенном порядке, без непременного направления запроса в государство, где оно было получено

Кроме того, украинских граждан освободили от необходимости предоставления оригиналов дипломов и приложений к нему. Также дипломы учебных заведений Украины признавались в срок не более восьми рабочих дней.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения утвердило единую программу дошкольного образования. В приказе отмечается, что данная программа позволит создать единое федеральное образовательное пространство. Также сообщается, что программа будет определять единые для РФ объем и содержание дошкольного образования.

Кроме того, ведомство утвердило единые программы школьного образования. Туда, в частности, включили начальную военную подготовку и историю СВО.