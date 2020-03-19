Руководители всех 85 регионов Российской Федерации приняли решение ввести режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Распоряжения подписаны руководством субъектов РФ.
В связи с этим все школы и вузы переведены на домашнее обучение, все массовые и спортивные мероприятия в стране отменены, сказано в документах.
К четвергу на режим повышенной готовности уже перешёл весь Дальний Восток, Сибирь, Урал, Поволжье, Северо-Запад и Юг России. 19 марта к ним присоединились регионы Центрального и Северо-Кавказского федерального округа,
По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.
Как писал NEWS.ru, ранее Росздравнадзор одобрил для применения в России тест на коронавирус, разработанный совместно с российскими и японскими специалистами.
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