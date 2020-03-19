https://static.news.ru/photo/64f741b2-69eb-11ea-8116-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Massimo Paolone/Global Look Press

Руководители всех 85 регионов Российской Федерации приняли решение ввести режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Распоряжения подписаны руководством субъектов РФ.

В связи с этим все школы и вузы переведены на домашнее обучение, все массовые и спортивные мероприятия в стране отменены, сказано в документах.

К четвергу на режим повышенной готовности уже перешёл весь Дальний Восток, Сибирь, Урал, Поволжье, Северо-Запад и Юг России. 19 марта к ним присоединились регионы Центрального и Северо-Кавказского федерального округа, передаёт ТАСС.

По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.

Как писал NEWS.ru, ранее Росздравнадзор одобрил для применения в России тест на коронавирус, разработанный совместно с российскими и японскими специалистами.