В России введут штрафы за нештатные колонки в автомобилях

В МВД сообщили, что водители, у которых в машине увидят лишнюю музыкальную колонку, будут оштрафованы на 500 рублей. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Сотрудники Государственной автоинспекции будут выносить решения о наложении штрафа суммой 500 рублей. Этот штраф будет введён для тех, кто установил в своём транспортном средстве лишнюю колонку, которая не предусмотрена штатной комплектацией автомобиля. В МВД отметили, что акустические системы в транспорте являются фактором технического регламента, по которому транспортное средство считается пригодным к вождению или нет. Лишняя колонка или усилитель может подпадать под параметр «внесение изменений в конструкцию АТС», что влечёт за собой составление протокола по первой части статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось о новых штрафах, которые могут быть введены в 2022 году. МВД планирует расширить перечень неисправностей автотранспорта или обстоятельств нарушения ПДД, которые подлежат составлению протокола о нарушении КоАП с дальнейшим наложением штрафа. Например, за вождение без свидетельства о техосмотре штраф составит две тысячи рублей. Водители, уличённые в том, что сели выпившими за руль с ребёнком в машине, будут оштрафованы на 50 тысяч рублей.