В России введут штрафы за нештатные колонки в автомобилях

В МВД сообщили, что водители, у которых в машине увидят лишнюю музыкальную колонку, будут оштрафованы на 500 рублей. Об этом сообщает пресс-центр МВД.
Сотрудники Государственной автоинспекции будут
Ранее сообщалось о новых штрафах, которые могут быть введены в 2022 году. МВД планирует расширить перечень неисправностей автотранспорта или обстоятельств нарушения ПДД, которые подлежат составлению протокола о нарушении КоАП с дальнейшим наложением штрафа. Например, за вождение без свидетельства о техосмотре штраф составит две тысячи рублей. Водители, уличённые в том, что сели выпившими за руль с ребёнком в машине, будут оштрафованы на 50 тысяч рублей.