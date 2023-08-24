В России введут режим усиленного контроля для рыбы из Японии Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля за рыбной продукцией из Японии

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Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии, сообщается на сайте ведомства. При превышении максимально допустимых уровней содержания радионуклидов поставки в Россию будут ограничены. В ведомстве отметили, что объем экспорта рыбной продукции из Японии является незначительным.

Россельхознадзор разделяет озабоченность ряда стран в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» в Тихий Океан и возможными рисками в части безопасности пищевой продукции, — указано в сообщении.

В Японии ранее приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Погодные условия в районе префектуры Фукусима позволили начать сброс согласно плану. Министерство иностранных дел Китая позже выступило с критикой в адрес правительства Японии. Китайские дипломаты назвали данный поступок безответственным и крайне эгоистичным, так как он игнорирует общественные интересы других стран мира.

Эксперт в области микробиологии Игорь Никулин отметил, что сброс воды с АЭС «Фукусима-1» является экологическим преступлением со стороны Японии. Он уточнил, что вода, которая попадет в океан, заражена тритием, изотопами водорода и другими радиоактивными веществами. При их попадании в организм человека происходят генетические изменения, которые приводят к негативным последствиям.