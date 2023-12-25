В России введут новый порядок выдачи кредитов Аксаков: с 2025 года россияне смогут получать кредит только при предъявлении ИНН

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После вступления в силу закона о самозапрете на выдачу кредитов россияне смогут с 2025 года получать займы только после предъявления ИНН, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Для вступления в силу новых правил потребуется упорядочение системы между банками и бюро кредитных историй (БКИ), пишут «Известия». Законопроект могут принять уже в начале 2024 года.

В качестве идентификатора будет использоваться ИНН. Этот номер потребуется для установки самозапрета на выдачу займов. Кроме того, россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН, чтобы банки могли сверить данные с реестром самозапретов, — сказал депутат.

Новая схема предусматривает, что кредитные организации будут запрашивать данные в БКИ, не установил ли клиент для себя запрет на получение займов. При этом ЦБ предлагает, чтобы банки делали запросы во все четыре БКИ, а сами кредитные организации настаивают на запросе в одном бюро.

В свою очередь депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь ранее предложил запретить дистанционное оформление онлайн-кредитов. Законодатель считает важным дополнить закон «О потребительском кредите» статьей о необходимости собственноручно подписывать кредитный договор. По его мнению, эта мера защитит людей как от собственных необдуманных поступков, так и от мошенников, которые могут использовать чужие паспортные данные.

Еще одной сложной проблемой парламентарий назвал закредитованность людей, которые «не могут остановиться», оформляя кредит за кредитом и попадая в финансовую кабалу. По словам законодателя, слишком простые условия онлайн-займов толкают граждан к необдуманным действиям, а в результате долговая нагрузка на них существенно возрастает.